Курск, 21 июля, 2021, 13:00 — ИА Регнум. В Курской области по состоянию на 21 июля зарегистрировано 1038 летальных случаев среди пациентов с COVID-19, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

(сс) Tasnim News Agency Обследование больного COVID-19

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За последние сутки подтверждено шесть смертей от тяжелой вирусной пневмонии, вызванной COVID-19.

Выписаны после выздоровления были 42 тыс. 163 пациента, в том числе 167 — за последние сутки.