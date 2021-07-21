Скопье, 21 июля, 2021, 16:41 — ИА Регнум. Глава министерства здравоохранения Северной Македонии Венко Филипче 20 июля заявил перед журналистами, что вакцинация — это единственный способ положить конец пандемии, однако страна далека от формирования коллективного иммунитета.

Цитата из сериала «Эпидемия» реж Павел Костомаров. 2018. Россия В защите

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, политик заявил, что осенью ожидается новая волна эпидемии, не исключено повторное введение ограничительных мер.

На этих выходных в стране было выявлено пять случаев заражения новым штаммом коронавируса — Дельта. Три случая были выявлены в столице Скопье, еще по одному в Куманово и Тетово.

По сравнению с прошлой неделей число новых случаев заражения коронавирусом в стране возросло на 34%, причем во всех возрастных группах, однако по приросту лидирует возрастная группа от 10 до 19 лет. Напомним, на прошлой неделе в стране началась вакцинация школьников от коронавируса.