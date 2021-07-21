Скопье, 21 июля, 2021, 16:02 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Северной Македонии Венко Филипче 20 июля заявил перед журналистами, что в стране за последнюю неделю было выявлено пять случаев заражения штаммом коронавируса «Дельта». Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni.

Mzso.info Тест на коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: боязнь ещё более опасного штамма – все новости»

Журналисты отмечают, что всего на наличие этого штамма были обследованы восемь человек. Положительный результат был обнаружен у трех пациентов из столицы, Скопье, и двух из Куманово и Тетово.

Филиче назвал единственным способом преодолеть все штаммы коронавируса массовую вакцинацию. В ходе вакцинации уже были привиты 500 школьников и еще 1800 ожидают вакцинации. Обе дозы вакцины получили свыше 260 тысяч граждан страны, хотят бы одну — свыше 440 тысяч.