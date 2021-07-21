Курск, 21 июля, 2021, 12:54 — ИА Регнум. В Курской области 21 июля зарегистрировано 192 новых случая заражения коронавирусной инфекцией — на два больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе были выявлены 44 тыс. 529 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 42 тыс. 163 пациента, в том числе 167 — за последние сутки.