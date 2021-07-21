Москва, , 12:51 — REGNUM В День военно-морского флота, 25 июля, президент России Владимир Путин будет присутствовать на параде в Санкт-Петербурге. Об этом 21 июля сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Владимир Путин на параде в честь дня ВМФ Kremlin.ru

«Да, президент будет на параде», — заявил представитель Кремля в ответ на вопрос о том, намерен ли глава Российского государства приехать в День ВМФ в Петербург.

Отметим, Главный военно-морской парад в честь 325-летия российского флота состоится 25 июля в Санкт-Петербурге.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия совместно с государствами-членами ОДКБ находится в постоянном контакте относительно ситуации в Афганистане.