Санкт-Петербург, 21 июля, 2021, 12:56 — ИА Регнум. «Третья волна» коронавирусной инфекции немного отличается от предыдущих двух своей стремительностью. Кроме того, больные COVID-19, помимо ломоты в теле и высокой температуры, испытывают большую нагрузку на центральную нервную систему (ЦНС), также у них страдает психическое состояние.

Дарья Драй ИА REGNUM Госпитализация пациента

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: темпы вакцинации растут – трансляция»

Об этом 21 июля изданию «Петербургский дневник» рассказала главный врач городской больницы №20 Санкт-Петербурга, перепрофилированной под прием пациентов с ковидом и пневмонией, Татьяна Суровцева.

Врач рассказала, что сама переболела коронавирусом дважды, и ей есть с чем сравнивать. К привычным симптомам усталости, повышенной температуры, ломоты в теле в это волну прибавилось поражение ЦНС, сердечно-сосудистой системы.

«У больных часто наблюдается выраженная тревога, страдает психический статус. Болезнь стала порой развиваться более стремительно. Например, сегодня поражение легких может быть 10 процентов, а завтра уже 90 процентов», — заметила Суровцева.

Также, по словам врача, у медиков больше чем за год пандемии появились новые препараты, которые помогают лечить пациентов с коронавирусом, однако сегодня зачастую болезнь протекает в тяжелой форме. Очень тяжело стали болеть и молодые пациенты.

«Наша иммунная система просто не справляется с таким стремительным развитием инфекции», — предположила доктор.

Также Татьяна Суровцева рассказала, на какие симптомы необходимо обратить внимание потенциальному зараженному. Первым звоночком может стать высокая температура на фоне внешнего благополучия. При этом зачастую отсутствуют насморк, кашель, дыхательная недостаточность. В случае, если заболевший испытывает сильный озноб, слабость, головную боль, апатию, необходимо срочно вызвать врача, так как инфекция слишком стремительно развивается.