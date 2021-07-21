Екатеринбург, 21 июля, 2021, 12:59 — ИА Регнум. Почти все вузы Свердловской области не станут заселять студентов, не прошедших вакцинацию от коронавируса. Об этом заявил на брифинге вице-губернатор Павел Креков.

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Учреждения разрабатывают нормы, согласно которым в общежитиях смогут жить только учащиеся с прививкой от коронавируса. Вопрос окончательно решат к 1 сентября, добавил Креков.

Отметим, ранее в Уральском федеральном университете заявляли, что сертификат о вакцинации студента будет влиять на поступление в общежитие.

Как сообщало ИА REGNUM, Свердловская область вышла на плато по заболеваемости COVID-19.