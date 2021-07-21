Санкт-Петербург, 21 июля, 2021, 12:51 — ИА Регнум. С ближайшего понедельника, 26 июля, петербургские Мариинская больница и больница святителя Луки прекращают оказание медпомощи пациентам с коронавирусной инфекцией и возвращаются к штатной работе. Об этом сообщили 21 июля в аппарате вице-губернатора Санкт-Петербурга Олега Эргашева.

Дарья Драй ИА REGNUM Мариинская больница

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Такое решение принято городским Межведомственным штабом в связи с сокращением числа госпитализаций и нагрузки на стационары, принимающие больных с COVID-19 и внебольничной пневмонией.

«Учитывая имеющийся резерв, принято решение вернуть два стационара к оказанию экстренной, высокотехнологичной и плановой медицинской помощи, востребованность в которой в городе высока. При этом необходимый коечный фонд для пациентов с коронавирусной инфекцией должен быть сохранен», — пояснил Олег Эргашев.

Перевод в штатный режим работы Мариинской больницы и больницы святителя Луки высвободит 922 койки, которые, в случае необходимости, вновь могут быть возвращены на борьбу с ковидом.

В настоящее время больных с COVID-19 и пневмониями принимают 16 городских и восемь федеральных стационаров Петербурга. В них развернуто 11 097 инфекционных коек, из которых на сегодня свободно 2890 коек (26%). При необходимости коечный фонд для пациентов с коронавирусом может быть увеличен более чем на 400 коек за счет резерва федеральных стационаров.