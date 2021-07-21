Москва, 21 июля, 2021, 12:24 — ИА Регнум. Посредничество Евросоюза в урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе приветствуется, но лишь в случае, если оно несёт стабильность и предсказуемость. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Минобороны Армении Нагорный Карабах

«Если посреднические усилия несут стабильность, предсказуемость и помогают в имплементации существующих договоренностей, то их можно только приветствовать», — сказал Песков.

По его словам, работа в этом направлении «идёт неплохо».