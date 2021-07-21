Белгород, 21 июля, 2021, 12:22 — ИА Регнум. Суточный рекорд по количеству записавшихся на вакцинацию от COVID-19 установлен в Белгородской области. На прививку подали заявки более 19 тысяч жителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 июля в региональном оперативном штабе.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

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За сутки на вакцинацию записались 19 183 человека. Таким образом, в Белгородской области с начала прививочной компании оформлено 607 498 заявок. Первый компонент вакцины получил 592 601 житель, полностью прошли иммунизацию 431 057 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе уже восемь муниципалитетов выполнили план по вакцинации.