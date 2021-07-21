Донецк, 21 июля, 2021, 12:28 — ИА Регнум. За истекшие сутки в Донецкой Народной Республике (ДНР) было выявлено 226 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 21 июля сообщает минздрав ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Министерство здравоохранения ДНР информирует, что за 20 июля проведено 558 исследований, из них выявлено 147 случаев (заражения коронавирусом) <…> и у 79 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в республике достигло 46 035.

Кроме того, уточняется, что в настоящее время суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в ДНР составляет 3473.

При этом отмечается, что на сегодняшний день в республике от нового заболевания вылечились 39 435 человек, еще 3127 пациентов находятся на лечении (стационарном и амбулаторном).

Отметим, сутками ранее в ДНР было выявлено 222 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом.