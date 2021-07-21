Екатеринбург, 21 июля, 2021, 12:22 — ИА Регнум. На здании общежития уральского филиала РАНХиГС в Екатеринбурге разместили рисунок, посвящённый проблеме таяния ледников. Об этом сообщили в пресс-службе фестиваля «Стенограффия».

«Стенограффия» Граффити на общежитии РАНХиГС в Екатеринбурге

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: темпы вакцинации растут – трансляция»

Арт-объект создал итальянский художник Роберто Сиредц. «Автора беспокоит тема экологии, и почти каждая его работа в серии подобных холодных 3D-муралов говорит о хрупкости природы», — сообщили организаторы.

Рисунок занял всю стену многоэтажного общежития.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге «вырезали» нелегальные граффити с дома-памятника.