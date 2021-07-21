Воронеж, 21 июля, 2021, 12:17 — ИА Регнум. Очень сильные дожди в сопровождении гроз прогнозируется на территории Воронежской области вечером 21 июля, а также 22 июля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

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«С 18:00 21 июля до 18:00 22 июля местами по Воронежской области ожидаются опасные метеорологические явления-очень сильные дожди, ливни, грозы, град. Местами очень сильный ветер 22−27 м/с», — говорится в распространенном метеопредупреждении.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние полторы недели в Воронежской области установилась очень жаркая погода — в отдельные дни температура воздуха днём поднималась до +37 градусов. На 21 июля, по информации Воронежского гидрометеоцентра, прогнозируется до +31 градуса, а уже 22 июля днём будет не выше +22 градусов.