Москва, 21 июля, 2021, 12:14 — ИА Регнум. Россия совместно с государствами-членами ОДКБ находится в постоянном контакте относительно ситуации в Афганистане. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Личный архив Алексея Юсупова Афганистан

«Ситуация в Афганистане крайне тревожная. Ситуация в Афганистане является предметом нашей обеспокоенности, и мы совместно с нашими партнерами по ОДКБ, совместно со странами, граничащими с Афганистаном, находимся в постоянном контакте», — сказал Песков.

По его словам, в Кремле следят за тем, как развивается ситуация в Афганистане: «Пока оттуда приходят только тревожные новости».