Москва, 21 июля, 2021, 12:13 — ИА Регнум. Одна из причин того, что в РФ в 2021 году упала доля просроченных кредитов, состоит в том, что в 2020 году банки усилили критерии одобрения займов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 июля заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин.

Кредит

«Падение доли просрочки кредитов связано с объективным восстановлением платёжеспособности населения после коронавирусных проблем 2020 года, — сказал он. — Экономика восстанавливается — восстанавливается на докризисном уровне и зарплата. Но это не единственная причина. В непредсказуемом 2020 году большинство банков усилили критерии одобрения кредитов в скоринге (системе проверки платёжеспособности заемщика). Поэтому при резком падении платёжеспособности в 2020 году качество выданных кредитов упало не сильно. Из-за этого процент просрочек в 2021 году стал низким».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России в первом полугодии 2021 года удвоилось количество личных банкротств.