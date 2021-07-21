Симферополь, 21 июля, 2021, 12:10 — ИА Регнум. Наращивание темпов вакцинации от коронавируса в Республике Крым сдерживается поставками вакцины небольшими партиями. Об этом сообщил 21 июля на заседании регионального оперштаба глава регионального минздрава Александр Остапенко.

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«Пока не можем нарастить темпы вакцинации из-за небольших партий. Но ожидаем увеличения поставок», — пояснил Остапенко, поблагодарив главу региона Аксёнова за взаимодействие с федеральным центром по данному вопросу.

Всего с начала вакцинации регион получил 416 018 доз вакцины, уровень использования вакцины составляет 92%. На 21 июля первым компонентом в регионе привились 392 505 человек, 303 531 человек получил оба компонента. План вакцинации выполнен на 42%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму зафиксирован очередной рекорд прироста заболеваемости коронавирусом за неделю. Самая сложная ситуация — в Судаке и Феодосии.