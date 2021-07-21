Белгород, 21 июля, 2021, 12:12 — ИА Регнум. В Белгородской области 21 июля выявлено 134 новых носителя коронавируса — на два меньше, чем за предыдущие сутки. От осложнений скончались пять пациентов, в том числе житель Воронежской области 1948 года рождения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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С начала пандемии в Белгородской области подтверждено 43 176 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 38 570 человек, из них 135 выписаны после лечения за последние сутки. Лечатся в стационарах 1 153 пациента, получают амбулаторную помощь 2 613 человек, на самоизоляции находятся 10 184 жителя.

В летальной статистике коронавируса в регионе 840 смертей.