Санкт-Петербург, 21 июля, 2021, 12:17 — ИА Регнум. В Ленинградской области за последние сутки подтверждено 243 случая коронавирусной инфекции, что на два случая меньше, чем было зафиксировано днем ранее. Об этом 21 июля сообщили в федеральном оперативном штабе. Начиная с середины июля, в регионе наблюдается стабилизация и постепенное уменьшение числа вновь выявленных носителей.

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По данным управления Роспотребнадзора по Ленобласти, в числе населенных пунктов с наибольшим количеством новых случаев в этот раз значатся Выборг (15), Сланцы, Тихвин (по девять), Всеволожск, Кировск, Луга (по восемь), Сертолово, Гатчина, пгт. им. Свердлова (шесть), Кириши, Пикалёво и деревня Старая (по пять).

За последние сутки в Ленобласти зарегистрировано еще 12 летальных исходов от ковида — это на одну смерть меньше, чем днем ранее.

Всего в Ленинградской области за время пандемии подтверждено 53 657 случаев заражения, из числа заболевших выздоровели 46 395 человек, в том числе 83 пациента выписаны за последние сутки. От COVID-19 в Ленобласти к настоящему времени скончались 1989 человек.