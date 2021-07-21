Санкт-Петербург, 21 июля, 2021, 12:01 — ИА Регнум. По итогам прошедших суток в Петербурге лабораторно подтверждено 1939 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 21 июля в федеральном оперштабе. Это на пять случаев больше, чем сутками ранее.

Дарья Драй ИА REGNUM Врач в «красной зоне»

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Суточная выявляемость коронавируса в Петербурге уже неделю пребывает на так называемом «плато», без резкого роста или снижения.

Суточное число выздоровлений от COVID-19 находится примерно на уровне числа заражений: за минувшие сутки выписано по выздоровлению 1928 человек, днем ранее выписанных было 1894 за сутки.

Всего с начала пандемии в Петербурге выявили 509 446 случаев заражения, выздоровели 484 822 человека, скончались 18 527 человек.