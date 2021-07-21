Любляна, 21 июля, 2021, 13:06 — ИА Регнум. В Словении за последние сутки подтверждено 111 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил Национальный институт общественного здравоохранения Словении.

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В настоящее время в Словении зарегистрировано 838 активных случаев COVID-19, говорится в сообщении.

По данным словенского Национального института общественного здравоохранения, на сегодняшний день полную вакцинацию прошло 772.643 человека, еще 878.704 человека получили первую дозу вакцины.