Симферополь, 21 июля, 2021, 12:01 — ИА Регнум. Глава Республики Крым Сергей Аксёнов пригрозил публичным наказанием предпринимателям, которые продолжают нарушать действующие ограничения. Об этом он заявил на заседании оперштаба 21 июля. Прежде всего, речь идёт о работе заведений общепита — именно там фиксируется большинство нарушений. В числе «рекордсменов» по нарушениям была названа курортная Ялта.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Гурзуф. Крым

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«Ни в какие меры поддержки эти предприниматели попасть не должны, не продлевать аренду. Предлагаю самых наглых наказывать публично. Прошу по всем отморозкам проверить всё, что можно там проверить. Предпринимателю мы предъявляем разрушение системы здравоохранения», — сказал Аксёнов.

«Есть часть жителей, которая требует закрыть Крым, и можем пойти им на встречу», — добавил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, за последнюю неделю в регионе вновь обновлён рекорд прироста заболевших ковидом, в лидерах — Судак и Феодосия.