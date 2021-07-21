Новосибирск, 21 июля, 2021, 11:59 — ИА Регнум. В Новосибирской области за минувшие сутки выявили 201 новый случай заражения коронавирусом. Это абсолютный рекорд за весь период пандемии в регионе, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Pixabay.com Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: темпы вакцинации растут – трансляция»

Общее число подтверждённых случаев, по данным регионального оперативного штаба, достигло 50 669. В числе заразившихся 3 608 детей.

Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 43 688 человек, в том числе 123 за последние сутки. Всего в регионе сделано более 2 млн тестов на коронавирус.

Читайте также: В Новосибирской области от COVID-19 умер 38-летний мужчина