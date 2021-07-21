Скопье, 21 июля, 2021, 11:58 — ИА Регнум. За сутки в результате исследования 3219 образцов в Северной Македонии выявили 21 нового носителя коронавируса. Еще 14 человек выздоровели. Об этом, как передает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, сообщили 20 июля в министерстве здравоохранения Северной Македонии.

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По официальным данным, с начала эпидемии в стране выявили 155 951 случай заражения, при этом население республики немногим превышает два миллиона человек.

За сутки в стране от осложнений, вызванных COVID-19, впервые за две недели скончался пациент. Общее число жертв в Северной Македонии достигло 5488. Кроме того, 150 227 пациента в стране выздоровели.

Лечение в стране проходят 226 человек.