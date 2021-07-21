Копенгаген, 21 июля, 2021, 11:54 — ИА Регнум. Власти Дании разрешили проходить вакцинацию от COVID-19 беременным женщинам. Об этом 21 июля сообщает Датское агентство здравоохранения.

(сс) dfuhlert Вакцинация

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По информации журналистов, у беременных риск тяжелого протекания нового заболевания повышен, а заражение SARS-CoV-2 во время беременности может также увеличить риск преждевременных родов.

«Агентство после изучения последних данных и опыта из других стран приняло решение рекомендовать вакцинацию беременным и кормящим», — говорится в сообщении.

Также указывается, что делать прививки от COVID-19 беременным рекомендуется во время второго и третьего триместров беременности, однако можно проходить вакцинацию и в первом триместре после консультации с врачом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что страна достигла ключевой цели в борьбе с пандемией SARS-CoV-2, поскольку на прошлой неделе в стране сделали один миллион прививок от COVID-19.