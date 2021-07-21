Санкт-Петербург, 21 июля, 2021, 11:46 — ИА Регнум. Суточная смертность от COVID-19 в Петербурге всего на один день за последние две недели опускалась ниже психологически важной отметки в 100 смертей в сутки, и вновь превзошла этот страшный уровень.

Дарья Драй ИА REGNUM Свеча памяти

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По данным федерального оперштаба от 21 июля, за последние сутки в Петербурге констатировали 103 летальных исхода от последствий коронавирусной инфекции. Это на пять случаев больше, чем в предыдущий день. И всего на один случай меньше, чем за прошлые стуки в Москве, где население и заболеваемость насного выше.

Общее число жертв COVID-19 в Петербурге достигло 18 527 человек. Количество смертей на 100 тыс. населения составляет 346,2 случая — это самый высокий показатель среди всех регионов РФ.