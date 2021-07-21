Краснодар, 21 июля, 2021, 11:45 — ИА Регнум. В Краснодарском крае подтверждено 245 случаев заражения коронавирусом, сообщили 21 июля в региональном оперативном штабе. Накануне, 20 июля, сообщалось о 239 новых пациентах.

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«В Краснодаре выявили 32 случая, в Геленджике — 21, в Армавире — 20, в Горячем Ключе — 16. В Темрюкском районе — 15 заболевших, в Кореновском — 14, в Выселковском — 13, в Апшеронском — 12, в Отрадненском — 11», — уточнили в оперативном штабе.

Всего в регионе с начала пандемии было подтверждено 56 482 случая заражения коронавирусом. Выздоровели из них 46 586 жителей. Скончались после коронавируса уже 3 911 человек. На лечении в стационарах находится 2771 пациент, в том числе 86 человек в тяжёлом состоянии на ИВЛ, ещё шесть человек на ЭКМО. Дома лечатся 3 214 человек.