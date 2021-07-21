Москва, 21 июля, 2021, 11:41 — ИА Регнум. На сегодняшний день на всех уровнях выборов в сентябре 2021 года выдвинуто более 45 тысяч кандидатов. Об этом в ходе заседания ЦИК РФ заявила глава комитета Элла Памфилова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Элла Памфилова

«Запланировано 4407 избирательных кампаний и референдумов в 85 субъектах РФ. Всего выдвинуто уже на сейчас 45 696 кандидатов по избирательным кампаниям всех уровней, в том числе 39 907 кандидатов от 25 избирательных объединений и 5696 кандидатов в порядке самовыдвижения», — сказала Памфилова.

По её словам, в рамках выборов в Госдуму РФ заверены списки 15 партий: «Выдвинуто 5806 кандидатов, из них по федеральному округу — 4183 кандидата, по одномандатным округам — 1623, в том числе самовыдвиженцы — 174».