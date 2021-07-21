Москва, 21 июля, 2021, 11:41 — ИА Регнум. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в России за последние сутки увеличилось на 23 704 до 6 030 240 случаев, сообщили 21 июля в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: темпы вакцинации растут — трансляция»

Накануне суточный прирост был выше — 23 770 случаев заражения. Среди субъектов по-прежнему лидируют Москва (3254 новых случая), Подмосковье (2161) и Санкт-Петербург (1939).

Скончались от коронавирусной инфекции ещё 783 человека, с начала пандемии — 150 705 человек.