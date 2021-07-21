Екатеринбург, 21 июля, 2021, 11:40 — ИА Регнум. В мобильных пунктах вакцинации от коронавируса, развёрнутых в торговых центрах Екатеринбурга, появится электронная запись. Об этом заявил вице-губернатор Свердловской области Павел Креков на брифинге.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Медик в торговом центре

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В ТЦ разместят электронные табло, «чтобы люди могли приходить на прививку в определенное время», уточнил чиновник. Как именно будет проходить запись на вакцинацию, Креков не пояснил.

Сейчас мобильные пункты вакцинации столкнулись с большой нагрузкой — одновременно в очереди на вакцину могут находиться несколько десятков человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области не намереваются переходить к обязательной вакцинации от коронавируса в ближайшее время.