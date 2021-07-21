Симферополь, 21 июля, 2021, 11:38 — ИА Регнум. Планов закрывать туристический сезон в Крыму из-за коронавируса пока нет, однако ситуация может измениться. Об этом на заседании регионального оперштаба 21 июля сказал глава Крыма Сергей Аксёнов.

Glava.rk.gov.ru Сергей Аксёнов

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»Пока решений таких нет и планов нет. Но если ситуация перевалит за какую-то катастрофическую отметку, то придется. Будет тяжело», — сказал Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, за последнюю неделю лидерами по заболеваемости ковидом стали курортные Судак (уровень заболеваемости выше среднего по РФ в 5,4 раза) и Феодосия. На 25% выросла заболеваемость и в Ялте.