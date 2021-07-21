Москва, 21 июля, 2021, 11:30 — ИА Регнум. Удобрения на российском внутреннем рынке подорожали за год от 15% до 88%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 июля заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов. Так он прокомментировал информацию о том, что поставщики продовольствия требуют у торговых сетей повысить отпускные цены.

Gncr.com Азотные удобрения

«Если раньше мольбы производителей о необходимости повышения отпускных цен трактовались как сговор, то теперь это больше походит на предупредительный выстрел, — сказал Ордов. — Возьмем, к примеру, сельское хозяйство. После сбора урожая аграрию необходимо расплатиться по старым кредитам и влезть в новые, чтобы начать подготовку к сезону следующего года. Если цена на топливо меняется в рамках средней инфляции, то стоимость кредитов на следующий год предсказать не возьмется никто. Удобрения подорожали на российском внутреннем рынке за год от 15% до 88% по основным видам, а что будет в следующем году неизвестно. Эту неопределенность агросектор ретранслирует в цены. В противном случае не останется стимула развиваться».

Как подчеркнул Ордов, Минпромторг и иные ведомства занимаются сдерживанием цен на продукты в рознице, но их задача определить условия игры, предсказуемость и эффективность во всей цепочке производства, чтобы уже в следующем году минимизировать возможные ценовые сюрпризы.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что инфляция в России к концу 2021 года может снизиться до 5% в годовом выражении.