Канберра, 21 июля, 2021, 11:12 — ИА Регнум. Более 50% жителей Австралии проживают в районах, где местные власти ввели жесткие локдауны, в то время как по всей стране закрывается все больше границ между штатами из-за опасения дальнейшего распространения «Дельта"-варианта коронавируса. Об этом 21 июля сообщил телеканал Nine News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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По данным журналистов, в районах, пострадавших от локдаунов, проживает более 13,7 млн человек, что составляет более половины населения Австралии.

В скором времени поездки вдоль восточного побережья будут существенно затруднены, поскольку Квинсленд и Виктория закрывают свои границы с Южной Австралией с 22 июля. Отмечается, что особенно страдают те штаты, которые граничат с самым густонаселенным штатом Новый Южный Уэльс, где за последние сутки выявили 110 случаев заражения коронавирусом.

«Нам нужно избежать того, что происходит сейчас в Сиднее», — предупредил во время пресс-конференции премьер-министр соседней Виктории Дэниэл Эндрюс, объявляя о продлении локдауна в своем штате.