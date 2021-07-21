Брянск, 21 июля, 2021, 11:13 — ИА Регнум. В Брянской области 21 июля подтверждено 313 случаев заболевания COVID-19, что на три больше, чем выявлено сутками ранее. Общее количество заражений превысило 51 тысячу, от осложнений скончались свыше 700 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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С начала пандемии в Брянской области COVID-19 выявлен у 51 250 жителей. Справились с болезнью 46 413 человек, в том числе 212 — выписаны за сутки. От осложнений при коронавирусе скончался 701 пациент, из них семь летальных исходов зарегистрировано за последние сутки

Лаборатории провели 652 604 исследования на инфекцию.

Вакцинацию от COVID-19 прошли 265 459 жителей Брянской области.