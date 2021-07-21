Нью-Дели, 21 июля, 2021, 11:08 — ИА Регнум. Сообщения о том, что правительство Индии намеренно занижает статистику по смертности от COVID-19, опроверг министр здравоохранения и благосостоянии семьи Индии Мансух Мандавия. Он заявил об этом 21 июля на сессии парламента страны, его слова приводит издание Hindu.

Xinhuanet.com Больные COVID-19. Индия

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Как указал Мандавия, индийское правительство не имеет никакого отношения к занижению статистики летальных исходов от нового заболевания.

«Если и есть заниженная отчетность, то это зона ответственности штатов, а не правительства. Мы только лишь собираем данные от штатов и публикуем их», — отметил он.

При этом индийский министр добавил, что ранее премьер-министр страны Нарендра Моди заявлял, что случаи смерти от COVID-19 необходимо фиксировать и у власти «нет абсолютно никакой причины скрывать их».

Отметим, по данным министр здравоохранения и благосостоянии семьи Индии на сегодняшний день в стране от нового заболевания скончалось за все время пандемии 418 480 пациентов, из которых 3998 — за последние 24 часа.

Напомним, ранее вашингтонский Центр глобального развития (CGD) обнародовал исследование, в котором указывается, что реальное число умерших от COVID-19 в Индии может в десять раз превышать официально объявленное число летальных исходов от нового заболевания.