Москва, 21 июля, 2021, 11:03 — ИА Регнум. Инфляция в России к концу 2021 года должна опуститься до 5% в годовом выражении. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 июля заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов.

Инфляция

«Инфляция к концу года должна опуститься до 5% в годовом выражении, что все-таки выше ожиданий ЦБ РФ и прогнозов Министерства экономического развития. Напомню, что сейчас уровень инфляции перевалил за 6,5% в годовом выражении и лишь начинает подавать робкие надежды на изменение тренда с роста на затухание, — сказал Ордов. — Однако за время регулирования цен, мораториев и демпферов была решена локальная проблема предотвращения избыточного роста цен, и есть риск, что после сворачивания этих процедур мы получим новый виток инфляции в ряде товарных групп продуктов питания вплоть до подорожания хлеба».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогнозы, которые считают маловероятным дальнейший рост инфляции в России.