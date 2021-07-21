Москва, 21 июля, 2021, 11:02 — ИА Регнум. В России инвестиционная активность в комплексе химических и нефтехимических производств остается настораживающе низкой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 июля заявила ведущий научный сотрудник лаборатории макроэкономических исследований Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Ольга Изряднова. По ее словам, российская экономика довольно динамично восстанавливается, что подтверждают кредитные рейтинги международных агентств.

Анна Красноперова Инвестиции

«Позитивным обстоятельством стало и увеличение доли инвестиций в информационное, компьютерное и телекоммуникационное оборудование и объекты интеллектуальной собственности, — сказала Изряднова. — Развитие жилищного строительства и сферы жилищных услуг в государственных и программных документах определено приоритетным направлением повышения качества жизни и условием модернизации социальной сферы и экономики. В обрабатывающих производствах лидерство по инвестиционной активности в I квартале 2021 года сохранилось за производством лекарственных средств и материалов медицинского назначения при темпе роста в 170,5% к соответствующему показателю предыдущего года».

Также она отметила, что сохранение роста инвестиций в основной капитал металлургического комплекса поддерживалось расширением спроса на готовую продукцию на внутреннем и внешнем рынках.

«Спрос на оборудование и машины восстановился одновременно с ростом инвестиций в основной капитал машиностроительного комплекса на 18,6%, превысив показатель первого квартала 2020 года, — добавила Изряднова. — Инвестиции в основной капитал комплекса потребительских производств увеличились на 3,7%, при этом отмечалось ускорение инвестиционного спроса в производстве текстильных изделий и одежды. Однако настораживающей остается низкая инвестиционная активность в комплексе химических и нефтехимических производств, особенно учитывая растущие требования к экологической безопасности этих видов экономической деятельности».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в России наибольшую потребность в инвестициях испытывают и те отрасли, которые пострадали в результате пандемии, и те, которые очень быстро трансформировались.