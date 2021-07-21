Джакарта, 21 июля, 2021, 11:01 — ИА Регнум. Правительство Индонезии одобрило соглашение о покупке шести учебных истребителей у южнокорейской аэрокосмической компании Korea Aerospace Industries (KAI), сообщает CNBC Indonesia.

Republic of Korea Air Force Самолёты ВВС Южной Кореи

Сделка оценивается в $240 млн. Южная Корея доставит в Индонезию шесть усовершенствованных учебно-тренировочных самолетов Т-50 с 16 декабря 2021 года по 30 октября 2024 года.

Минобороны Индонезии пока не прокомментировало соглашение о покупке южнокорейских истребителей.