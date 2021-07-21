Канберра, 21 июля, 2021, 11:03 — ИА Регнум. Австралия достигла ключевой цели в борьбе с пандемией SARS-CoV-2, поскольку на прошлой неделе в стране сделали один миллион прививок от COVID-19. В то же время развертывание вакцины в стране на два месяца отстает от первоначального графика. Об этом, как передает телеканал Nine News, заявил 21 июля премьер-министр страны Скотт Моррисон в ходе пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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«Сегодня, с учетом последних данных за семь дней, мы наконец достигли отметки в один миллион прививок в неделю», — заявил Моррисон.

По последним данным, только за 20 июля в Австралии сделали 174 589 прививок.

Премьер-министр Моррисон признал «серьезные проблемы» на ранних стадиях развертывания программы вакцинации в Австралии, но отказался извиниться за то, что не смог достичь поставленных целевых показателей по иммунизации. В то же время он подчеркнул, что проблемы, с которыми сталкивается Австралия, наблюдаются и других странах.