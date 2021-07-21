Ханой, 21 июля, 2021, 10:58 — ИА Регнум. Во Вьетнаме произведена первая партия российской вакцины от COVID-19 «Спутник V», образцы которой направлены в Институт им. Гамалеи для контроля качества. Об этом 21 июля сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Mil.ru Вакцинация

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«Российский фонд прямых инвестиций <…> и одна из ведущих фармацевтических компаний Вьетнама Vabiotech объявляют о производстве тестовой партии российской вакцины против коронавируса «Спутник V», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что образцы первой партии произведенного во Вьетнаме российского препарата направлены в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи для контроля качества. При этом указывается, что РФПИ и VABIOTECH активно ведут процесс технологического трансфера.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Москве имеется в наличие вакцина «ЭпиВакКорона», однако её объёма достаточно только для вакцинации вторым компонентом.