Канберра, 21 июля, 2021, 10:56 — ИА Регнум. В настоящее время все больше людей по всему миру совершают международные рейсы в страны ЕС или США. Однако даже привитые от COVID-19 путешественники из Австралии могут столкнуться с определенными проблемами. О том, насколько легко въехать на территорию ЕС или США, 21 июля сообщило австралийское интернет-издание Traveller.

Admobninsk.ru Вакцина

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Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA), орган, который оценивает и регулирует лекарственные препараты в ЕС, разрешил использовать только четыре ковид-вакцины. Вакцина Pfizer под названием Comirnaty является одной из них, в то время как вакцина AstraZeneca, выпускаемая в Австралии, — нет.

Может ли это стать проблемой для австралийцев, которые были вакцинированы AstraZeneca? Скорее всего, нет.

В случае Испании, Франции, Италии, Швеции, Румынии, Греции, Польши, Германии и большинства других стран ЕС, подтверждение вакцинации препаратам Oxford AstraZeneca AZD1222, вакцины производства AstraZeneca, используемой в Австралии, позволяет беспрепятственно въезжать на их территории.

В случае США власти одобрили три вакцины от COVID-19, включая Pfizer, но не AstraZeneca. Однако в настоящее время австралийцам разрешен въезд в США при условии отрицательного результата теста на COVID-19, проведенного в течение трех календарных дней после поездки.