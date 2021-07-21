Канберра, 21 июля, 2021, 10:52 — ИА Регнум. Большинство жителей Австралии выступают за то, чтобы политики постепенно отказались от введения локдаунов и пограничного контроля между штатами по мере того, как все больше граждан проходят вакцинацию от COVID-19 и все меньше людей не хотят делать прививку. Об этом 21 июля со ссылкой на соцопрос компании Resolve Strategic написала газета The Sydney Morning Herald.

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В то время как миллионы австралийцев вынуждены подчиняться медицинским предписаниям, ограничивающим их передвижение, данные опроса свидетельствуют о том, что 54% респондентов считают, что в ближайшие месяцы властям следует постепенно отменять введенные из-за пандемии ограничения. Только 19% опрошенных не согласны с идеей постепенного отказа от локдаунов.

Еще 27% не определились, что еще раз доказывает актуальность споров по поводу того, следует ли политикам идти на жесткие, несмотря на предупреждения об экономических и социальных издержках.

В опросе Resolve Strategic, проведенном в период с 14 по 17 июля, приняли участие 1 607 человек.