Канберра, 21 июля, 2021, 10:51 — ИА Регнум. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон выразил сожаление по поводу того, что развертывание в стране вакцины от COVID-19 не проходило слишком быстро, а программа по иммунизации населения отстала от графика. В ходе пресс-конференции, состоявшейся 21 июля, он также пообещал наверстать упущенное и увеличить темпы вакцинации. Об этом в тот же день написала газета The Sydney Morning Herald.

Clrdms Скотт Моррисон

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: боязнь ещё более опасного штамма – все новости»

В то же время, признавая «прискорбные» задержки, Моррисон заявил в свою защиту, что он неоднократно просил ведущих медицинских экспертов страны пересмотреть их рекомендации по применению вакцины AstraZeneca, чтобы ускорить темпы вакцинации.

Премьер-министр страны также подтвердил, что провел переговоры с генеральным директором Pfizer Альбертом Бурла об увеличении поставок вакцины в Австралию после того, как на прошлой неделе его спросили, почему он не обсудил этот вопрос с руководством компании раньше.

Оправдания Моррисона, подчеркивают журналисты, прозвучали после того, как премьер-министр Нового Южного Уэльса Глэдис Бережиклян заявила, что она «посинела» от необходимости добиваться срочной поставки в ее штат вакцины, в то время как премьер-министр Виктории Дэниел Эндрюс предупредил ранее на этой неделе, что миллионы жителей в его штате хотели бы поставить прививку, но вынуждены ждать.