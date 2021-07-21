Воронеж, 21 июля, 2021, 10:47 — ИА Регнум. Почти три десятка случаев заражения коронавирусом подтверждено среди пациентов и сотрудников одного из отделений Борисоглебского психоневрологического диспансера в Воронежской области.

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Всего подтверждено 28 случаев заражения, сколько из них приходится на пациентов, не уточняется. В диспансере организовали комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий, сообщили «Вести-Воронеж».

Всего в Воронежской области действует пять коллективных очагов коронавируса. Как сообщало ИА REGNUM, ранее медики констатировали рост числа очагов — если в июне их не фиксировалось вовсе, то с начала июля было зарегистрировано 11.