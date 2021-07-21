Москва, 21 июля, 2021, 10:45 — ИА Регнум. Дальнейший рост инфляции в РФ маловероятен. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 июля заявила главный редактор Investing.com (Россия) Анастасия Кошелева.

Инфляция

«Несмотря на постепенное восстановление экономической активности, цены на продукты остаются по-прежнему высокими. Но сейчас это связано с увеличением спроса, который в разы превышает предложение. Так как компании не успели перестроиться после локдаунов и длительного периода пандемии, то все возникающие в связи с этим задержки добавляются к цене и ложатся на плечи потребителей, — сказала она. — В конце зимы прогнозировались показатели, близкие к 4%, однако они не подтвердились — произошел резкий скачок, и в июне инфляция достигла 6,5%. Что касается дальнейшего ее роста, он скорее маловероятен — цена на нефть стабильна, политическая ситуация улучшается. Однако поскольку на восстановление экономики понадобится еще много времени, то вполне можно говорить об инфляции в 5% на конец года».

Кроме того, она объяснила, может ли инфляция в РФ выйти за пределы 7%.

«Такой поворот событий возможен при сочетании двух факторов — новых санкций и новой волны коронавируса. Но всё-таки он маловероятен, так как есть много событий, которые оказывают положительное влияние на уровень инфляции», — сказала Кошелева.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее для борьбы с инфляцией властям РФ посоветовали поддерживать реальный сектор экономики.