Сидней, Австралия, 21 июля, 2021, 10:49 — ИА Регнум. Длящийся в самом густонаселенном штате Австралии локдаун будет продлен, поскольку запасы вакцины от COVID-19 все еще настолько малы, что штат не может обеспечить центры вакцинации достаточным количеством препарата Pfizer. Об этом, как сообщает газета The Sydney Morning Herald, заявила 21 июля премьер-министр Нового Южного Уэльса Глэдис Бережиклян во время пресс-конференции.

Сидней

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Бережиклян также отметила, что ограничения в районе Большого Сиднея не будут ослаблены до тех пор, пока число случаев коронавируса не упадет почти до нуля, учитывая низкий уровень вакцинации в штате и угрозу распространения штамма «Дельта».

»При таком уровне вакцинации мы не сможем жить безопасно и без ограничений, если не сможем подавить нынешнюю вспышку [коронавируса]», — подчеркнула премьер-министр, добавив, что правительство штата Новый Южный Уэльс не отвечает за поставки вакцины, так как это относится к компетенции федерального правительства Австралии.