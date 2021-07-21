Москва, 21 июля, 2021, 10:43 — ИА Регнум. В 2021 году в России основной причиной роста инфляции стала пандемия, которая привела к перераспределению рабочей силы и денег в экономике, пересмотру портфеля инвестиций собственниками капитала, изменению структуры потребления и набора товаров в семейной продуктовой корзине. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 июля заявила ведущий специалист Центра экспертизы образовательных программ РАНХиГС Наталья Булетова.

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«Финансовый рынок отвлекает на себя большую часть денег, обращающихся к экономике, из-за привлекательности спекулятивных краткосрочных доходов, — сказала Булетова. — Как результат, дефицит доступных финансовых ресурсов и кредитов у реального сектора экономики. А уровень рентабельности последнего ограничен его производственными мощностями, сезонным рынком сбыта и другими отраслевыми факторами».

Кроме того, экономист объяснила, какая политика государства может на самом деле помочь справиться с инфляцией.

«Российская экономика — это рыночная экономика со свободным ценообразованием. Поэтому только государственная экономическая политика, направленная на поддержку реального сектора экономики (и в первую очередь высокотехнологичных видов экономической деятельности), может давать свои положительные результаты. Растущие доходы потребителя — это растущий спрос. Его переориентация с потребления на накопление, на инвестиции — реальное направление управления инфляцией», — сказала Булетова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее усиление инфляции назвали причиной уменьшения реальных располагаемых доходов граждан России.