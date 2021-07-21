Симферополь, 21 июля, 2021, 10:38 — ИА Регнум. Курортные Судак и Феодосия лидируют по числу новых случаев заражения коронавирусом среди муниципалитетов Крым. Информация прозвучала 21 июля на заседании регионального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В целом за минувшую неделю на территории Крыма заражение коронавирусом подтверждено у 2 767 человек — это новый рекорд для региона.

«К сожалению, динамика негативная. За неделю у нас опять антирекорд: 2 767 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, 1 489 случаев внебольничной пневмонии. И, к сожалению, 54 человека ушли из жизни раньше времени», — привёл данные на заседании глава региона Сергей Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на территории Крыма подтверждено 404 новых случая заражения коронавирусом (402 — накануне).