Екатеринбург, 21 июля, 2021, 11:19 — ИА Регнум. В Свердловской области удалось выйти на плато по заболеваемости COVID-19, заявил вице-губернатор Павел Креков на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: темпы вакцинации растут – трансляция»

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в регионе остаётся высокой, признал чиновник. Тем не менее, она стабилизировалась.

«Это видно по количеству поступающих больных ежедневно», — сказал Креков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области пока не планируют переходить к обязательной вакцинации от коронавируса.