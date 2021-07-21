Норвегия, 21 июля, 2021, 10:32 — ИА Регнум. Мурманские рыбаки, заболевшие ковидом в в норвежском порту, остались без лечения. Об этом они рассказали изданию «Вечерний Мурманск».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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12 июля рыболовецкое судно «Звезда Мурмана», приписанное к порту Мурманск, после планового ремонта зашло в норвежский порт Олесунн. Оттуда судно должно было идти на промысел.

На следующий день одному из членов экипажа стало плохо, его госпитализировали с высокой температурой. У остальных членов экипажа норвежские медики взяли тест на ковид. Положительный ответ оказался у 18 из 35 человек. При этом из лекарств на траулере — только парацетамол, который помогает сбивать температуру.

В компании «Мурманрыбфлот 2», которой принадлежит судно, ситуацию пока не прокомментировали.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне в норвежском Тромсе у 19 моряков мурманского судна «Кокшайск» был выявлен COVID-19. Инфицированные были переведены в специальную палату. Остальные помещены на карантин.