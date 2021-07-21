Санкт-Петербург, 21 июля, 2021, 10:03 — ИА Регнум. За последние сутки в Петербурге тесты на коронавирусную инфекцию сдали 28 379 человек, сообщили 21 июля в городском оперштабе. Это на пять тысяч человек больше, чем в предыдущий день.

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Кроме того, за 20 июля обработано 22 590 вызовов граждан по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Напомним, за 19 июля в Петербурге зафиксировано 1934 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.